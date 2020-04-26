Almanya’da COVID-19 vaka sayısı 156 bini geçti

Almanya’da yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 562, bunlardan bin 875’i solunum destek ünitesine bağlı.

Ülkedeki vaka sayısının ve can kaybının 3’te 2’si Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde.

Bu 3 eyaletteki toplam vaka sayısı 103 bin 342, can kaybı 3 bin 929.

Gıda fiyatlarında artış

Koronavirüs nedeniyle Almanya’da taze gıda fiyatları geçen yıla oranla ortalama yüzde 10 artış gösterdi.

Sebze fiyatları ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı. Fiyatı en çok artan ürünler ise Fransa ve İspanya’dan gelen brokoli ve karnabahar oldu.

Maske takmak zorunlu

Almanya’da 16 eyalet maske zorunluluğu kararı almıştı. Bazı eyaletlerde o uygulama yarın hayata geçiyor. Saarland eyaletinde bu nedenle hafta sonu herkese 5’er adet ücretsiz maske dağıtıldı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Grevenbroich kasabasında karantinada olan 2 aile bu durumu ihlal etti. Yetişkinler ve çocuklar komşularıyla temasına devam etti.

Bunun üzerine 117 dairenin bulunduğu site karantinaya alındı, 450 kişinin test yapılmasına karar verildi. Testler bugün yapılacak ve 8 saat sürecek. Test sonuçları en erken 2 gün sonra çıkacak; bu süre boyunca sitedeki karantina devam edecek.