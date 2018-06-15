Almanya’da hükümette çatlak

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüne ilişkin yaşanan görüş ayrılığı koalisyonda krize neden oldu.

Seehofer'in başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya’da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmelerini öngören planına karşı çıkan Merkel, bu konuyu tek taraflı değil AB ülkeleriyle çözmek istiyor.

Merkel, iki gün önce Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Yasa dışı göç konusuna Avrupa'da birlikte cevap vermemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Ben bu konunun Avrupa'ya ağır zarar verecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanarak konunun önemine işaret etmişti.

Konuya çözüm bulmak amacıyla dün gece Merkel ve Seehofer’in Başbakanlık binasında görüştüğü bildirildi.

Alman basınındaki haberlerde, Merkel'in ihtilafı sonlandırmak için sığınmacılardan en fazla etkilenen İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerle AB kapsamında anlaşmalar imzalanabileceği yönünde bir öneri sunduğu iddia edildi.

Seehofer’in ve CSU’nun önemli isimlerinden Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder’in Merkel’in bu teklifini reddettiği kaydedildi.

Öte yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin bu konuyu kendi milletvekilleri düzeyinde görüşmek istemesinden dolayı bugün Federal Mecliste devam eden oturuma 3,5 saat ara verildi.

Mecliste ortak bir grubu bulunan iki partinin ayrı ayrı toplantı yaptığı belirtildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberinde, Seehofer’in CSU milletvekillerine, anlaşma sağlanmaması durumunda tek başına hareket edeceğini ifade ettiği savunuldu.

CDU millettekileriyle bir araya gelen Merkel ise kendi pozisyona destek verilmesini talep ettiği kaydedildi.

Bazı CDU milletvekillerinin Merkel'in tutumuna destek vermediği ileri sürüldü.

İki partinin milletvekillerinin bugün ortak bir toplantı yapması bekleniyor.

CDU ve CSU'nun ihtilafını uzaktan izlemeyi tercih eden hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles de göç ve mülteci konusunda koalisyon sözleşmesinde geniş kapsamlı uzlaşmanın bulunduğuna işaret etti.

"CDU/CSU’nun kendi içindeki kavgayı mümkün olduğu kadar yakın bir süre içinde sonlandırmasını istiyoruz." diyen Nahles, SPD’nin Seehofer’in sığınmacıların Almanya sınırlarından geri çevrilmeleri önerisine karşı çıktıklarını söyledi.

Alman basınında CDU ve CSU arasında yaşanan bu krizin koalisyonun geleceğini önemli bir şekilde etkileyeceği ifade ediliyor.