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Almanya’da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Almanya’da ilk kez, Çin’in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

28 Ocak 2020 Salı 09:39
Almanya’da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.

Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin “düşük” olarak görüldüğü kaydedildi.

İlk olarak 12 Aralık’ta Vuhan’da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515’e yükselmişti.

DB/AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüs
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