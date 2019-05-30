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Almanya’da işçi açığı 1.5 milyona dayandı

Dünyadaki ekonomik durgunluğa karşın Almanya'da işçi açığı 1.5 milyona dayandı. Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü’nün (IAB) raporuna göre; çeşitli sektörlerdeki işçi açığı 2019'un ilk yarısında 1.5 milyon olarak tespit edildi, rakamın yıl içerisinde daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Almanya'nın ihtiyaç duyduğu profiller ise yazılımcılar, hekimler, bilim insanları ve yabancı dil bilen yüksek donanımlı çalışanlar...

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:22
Almanya’da işçi açığı 1.5 milyona dayandı
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Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü'nün (IAB) raporunda, geçen yıl son çeyreğinde 221 bin işçiye daha ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, işverenlerin İş Ajansı’na “Bize acilen işçi bulun” diye başvuruda bulunduğu aktarıldı. 2018'le kıyaslandığında işçi açığının 275 bin arttığı belirtiliyor.

Geçen yıl iş piyasasındaki her 100 açığa karşı 200 işsiz bulunurken, bu yıl her 100 işçi açığına karşılık 150 işsizin bulunduğu belirtildi. İşsizlerin özelliklerine göre tam olarak bire bir dağıtılamadığı; uzmanlık alanlarına göre bazı yerlerde açıklar oluşabileceği görülürken, işsizlik oranları da yüzde 4'lere kadar geriledi.

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VASIFSIZ İŞÇİ DEĞİL UZMAN ARANIYOR

Dünyadaki ekonomik durgunluk ve resesyona rağmen, Almanya'da böyle bir tablonun ortaya çıkmasının nedeni ise hasta ve yaşlı bakım sektöründe çalışan ihtiyacının artması, hizmet sektörüne yoğun talep ile eğitim ve çocuk yetiştirme alanındaki gelişmeler olarak gösteriliyor.

Almanya, çeşitli alanlarda uzman işçilere ya da eğitimli, meslek sahibi çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Bilgisayar uzmanları, program yazılımcıları, doktorlar, bilim adamları, dil bilen yüksek donanımlı insanlar ise bunların başında geliyor.

Doğu Avrupa'dan gelen işgücü bu alanlardaki boşlukları doldurmaya yetmiyor. Bu nedenle örneğin Türkiye'den gelebilecek yüksek donanımlı çalışanlar, mesleklerine uygun iş bulduğu takdirde daha kolay oturma ve çalışma izni alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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