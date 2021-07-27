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Almanya’da kimya tesisinde patlama: Yaralılar var

Almanya'nın Leverkusen kentinde bir kimya sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Kimya sanayi tesisinin operatörü yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin bilinmediğini, yaralananlar olduğunu aktardı. Alman kamu yayın kuruluşu WDR, ilaç şirketi Bayer’in fabrikasının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini belirtti. Alman hükümetinin sivil koruma kurumu "aşırı tehlike" konusunda uyardı.

27 Temmuz 2021 Salı 12:21
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Almanya’da kimya tesisinde patlama: Yaralılar var

Almanya'nın batısındaki Leverkusen kentindeki kimya sanayi sitesinde patlama meydana geldi.

Kimya sanayi tesisini işleten Currenta yaptığı açıklamada, kimya tesisini sarsan patlamanın bazı yaralanmalara neden olduğunu söyledi.

Currenta'dan bir sözcü Twitter’da yaptığı açıklamada, patlamanın atıkların yakıldığı sitenin bir bölümünde meydana geldiğini söylerken nedeninin bilinmediğini aktardı.

Alman hükümetinin sivil koruma kurumu patlama ile ilgili "aşırı tehlike" konusunda uyarıda bulundu.

Alman kamu yayın kuruluşu WDR, ilaç şirketi Bayer’in fabrikasının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaPatlama
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