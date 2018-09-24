Almanya’da koalisyonun geleceği sallantıda

ALMANYA’da 6 ay süren zorlu görüşmelerden sonra kurulan dördüncü Merkel hükümeti, kuruluşunun ardından en zorlu krizle karşı karşıya. Almanya Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Angela Merkel yönetimindeki hükümet, Chemnitz kentindeki aşırı sağcıların eylemlerini ‘hafife alan’ açıklamalarının ardından görevinden alınan iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen’in İçişleri Bakanlığı’na müsteşar olarak atanmasıyla ikiye bölündü.

Koalisyon ortakları Merkel, Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) lideri Horst Seehofer ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles geçen hafta Maassen’in görevden alınması ve İçişleri Bakanlığı’nda ‘terfi ettirilmesi’ konusunda uzlaşmıştı. Ancak hükümet ortağı SPD içinde yükselen tepkilerin ardından koltuğu tehlikeye giren Nahles, koalisyon liderleriyle durumu tekrar masaya yatırma teklifinde bulundu. SPD, ‘kendi lideri’ Nahles’e Maassen’in yeni görevine onay verdiği için sert eleştiriler yöneltiyor. SPD yönetimi ve grubu bugün ayrı ayrı toplanarak, Genel Başkan Nahles’e güvenoyunu tartışacak.

YENİDEN PAZARLIK

Nahles, partisi ve kamuoyundan gelen baskıların ardından Maassen olayını yeniden görüşmek için koaliyon ortaklarını dün yeniden toplantıya çağırdı. SPD, daha önce onay verdiği terfi kararının aksine Maassen’in içişleri bakanlığında ‘bölüm başkanlığına’ getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Bild gazetesi, görüşmede Maassen’in Alman Federal Kriminal Polis Merkezi başkanlığına getirilme seçeneğinin de masaya yatırılacağını öne sürdü. İçişleri Bakanı Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine “Ben aynı zamanda çalışanlarımı da korumakla görevliyim. Siyasi ve kamuoyundaki hava ona karşı diye onu görevden almam. Onun sağ ağırlıklı ya da aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu suçlamalarını tümüyle reddediyorum” dedi.

Alman kamuoyunda koalisyon krizinin ardından erken seçim çağrıları yinelendi.

HÜKÜMETE GÜVEN SARSILDI

Maassen kriziyle ilgili tartışmalar kamuoyunda hükümete güveni de sarstı. Kamuoyu yoklamalarına göre seçmenlerin yüzde 67’si “koalisyon ortaklarının birbirine güvenmediği” görüşünde. Liderlerin güven içinde çalıştıklarını düşünenlerin oranı sadece yüzde 27. Almanya’da yapılan son seçim anketine göre, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), yüzde 18’lik oy oranıyla ikinci parti olmayı başarıyor. DeutschlandTrend’in anketinde, ciddi oy kaybı yaşayan CDU’nun oy oranı yüzde 28, SPD’nin yüzde 17, Yeşiller Partisi’nin oy oranı ise yüzde 15. CDU ve SPD’nin oluşturması muhtemel bir koalisyonun toplam oyu ise yüzde 45’te kalıyor.

BİLGİ NOTU: Maassen, Chemnitz’deki olaylar sırasında göçmenlere “sürek avı” yapıldığına dair ellerinde sağlam bilgi olmadığını söyleyerek büyük tepki çekmişti.