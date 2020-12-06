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Almanya’da koronavirüs nedeniyle 'acil durum' kararı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs salgını sebebiyle 9 Aralık Çarşamba itibarıyla "acil durum" ilan edilecek.

06 Aralık 2020 Pazar 18:50
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Almanya’da koronavirüs nedeniyle 'acil durum' kararı

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih’te düzenlediği basın toplantısında, salgına karşı şimdiye kadar yürürlükte olan tedbirlerin yeterli olmadığını ve yeni vaka sayılarının yüksek seviyede seyrettiğini söyledi. 

Söder salgının yayılmasını önlemek için yeni önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Her 4 dakikada 1 kişi hayatını kaybediyor

Almanya’da her 4 dakikada bir kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğine, sağlık sisteminin de kapasitesinin üstünde çalıştığına işaret eden Söder, bugün Eyalet Bakanlar Kurulunda Bavyera'da tedbirlerin sıkılaştırılmasına ilişkin alınan kararların salı günü Bavyera Eyalet Meclisine sunulacağını açıkladı.

Söder, kararların, Bavyera Eyalet Meclisi tarafından onaylanması durumunda 9 Aralık Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği bilgisini paylaşarak, "(Bavyera’da) Yeniden acil durum ilan ediyoruz." dedi.

Kamuya ait alanlarda alkol yasağı

Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, "acil durum" ilan edilmesiyle hastanelerdeki durumu daha iyi yönetebileceklerini ve eyalette daha hızlı karar alınabileceğini ifade etti.

Alınan kararlar kapsamında Bavyera genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının getirileceğini belirten Söder, insanların sadece sağlık hizmeti alma, aile yakınlarını ziyaret etme, işe, alışverişe ve okula gitme gibi önemli sebeplerden dolayı dışarı çıkabileceğini kaydetti.

Söder, Bavyera'da ayrıca kamuya ait alanlarda alkol yasağı getirileceğini, son 7 günde 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde gece 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktardı.

En fazla iki hanenin bir araya gelmesine ve toplanan kişilerin sayısının 5’i geçmeyeceğine ilişkin düzenlemenin yürürlükte kalacağını dile getiren Söder, bu düzenlemenin Noel Bayramı kapsamında 23-26 Aralık tarihlerinde gevşetileceğini, yılbaşında ise düzenlemede gevşeme olmayacağını belirtti.

Söder, meslek okullarında ve vakaların yüksek olduğu bölgelerde 8. sınıftan itibaren uzaktan eğitim verilmesinin öngörüldüğü bilgisini paylaştı.

Yaşlı ve bakımevlerinde de tedbirlerin sıkılaştırılacağını vurgulayan Söder, işverenlere de çalışanlara uzaktan çalışma imkanı sunmaları çağrısında bulundu.

Söder, Bavyera Eyalet Meclisinin Eyalet Bakanlar Kurulunda alınan kararları salı günü onaylaması durumunda acil durumun ve alınan yeni tedbirlerin 5 Ocak’a kadar geçerli olacağını kaydetti.

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