Almanya’da kuvvetli yağış ve fırtına

Almanya’nın başkenti Berlin’de etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Berlin-Brandenburg Havalimanı Servisi şirketinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtına, Tegel ve Schönefeld havalimanlarında aksaklıklara neden oldu.

Açıklamada, iki havalimanında uçuşlarda gecikmelerin ve iptallerin yaşandığı ifade edildi.

RBB televizyonun haberinde, iki havalimanında bir süre uçaklara yükleme ve boşaltma işlemi yapılamadığından dolayı hava trafiğinin durdurulduğu belirtildi.

HAVALİMANI TERMİNALİNİN TAVANININDAN SU AKTI

Berlin-Brandenburg Havalimanı Servisi şirketinin sözcüsü Hannes Stefan Hönemann, RBB'ye yaptığı açıklamada, Schönefeld Havalimanındaki A terminalinin, çatıdan su aktığınından dolayı boşaltıldığını vurgulayarak, makinelerle suyu çekme çalışmalarının yapıldığını ve terminalin gün içinde yeniden açılacağını kaydetti.

"B.Z." adlı yerel gazetesinin haberinde, Adlershof ve Lichtenberg semtlerinde fırtına ve yoğun yağmurun ağaçların devrilmesine, kentin bazı caddelerinde su baskınlarına yol açtığı aktarıldı.

Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de özellikle Soest kentinde kuvvetli yağmurun etkili olduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberinde Soest kent merkezindeki sokakları ve evlerin bodrum katlarını su bastığı ifade edildi.