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Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

Almanya'nın Dortmund kentinde ramazan ayı süresince gerçekleştirilecek bir etkinlik için kurulan çadırlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Nazilerin sembolü olan gamalı haç işareti çizildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:51
Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı
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Bu yıl 8’incisi düzenlenecek festivalin organizatörü Ergün Özkara, yaptığı açıklamada, iki gece üst üste saldırıya uğradıklarını söyledi. Özkara ilk gece su tanklarının patlatıldığını, çadırların dışkı sürülerek kirletildiğini ifade etti.

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Özkara, “Festi Ramazan çadırlarımızı kurmaya başladıktan iki gün sonra gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce su tanklarımız patlatıldı. Stantların içine dışkı sürmüşler, temizledik. Ertesi gün alana geldiğimizde çadırlara Nazi sembolleri çizdiklerini gördük. Ayrıca stantların içine girip çevreye çektiğimiz sac telleri yıkmışlar. 5-6 tane çadırın üzerine gamalı haç çizmişler” dedi.

Ergün Özkara, haber verdikleri polisin olay yerinde inceleme yaptığını, daha sonra Dortmund Belediyesiyle birlikte gerekli tedbirleri alarak konuyla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Bu saldırının festivallerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını belirten Özkara, “Türk Alman toplumunun birlik ve beraberliğine gölge düşürmek isteyen aşırı zihniyetli insanların yaptığı bir olay diye tahmin ediyoruz. Şu an her şey kontrol altında bir sıkıntı yok. Yer müsaadelerini aldık, alanı kurduk ve açılış gününü bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanyaırkçı Saldırı
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