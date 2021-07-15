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Almanya’da sel: 6 kişi hayatını kaybetti

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Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Dün gece altı bina çökerken, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sel sebebiyle 30 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 25 binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:05
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Almanya’da sel: 6 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Bonn şehrinin güneyindeki Ren Nehri'ne dökülen Ahr nehrinin taşarak evlere büyük hasar verirken 6 binanın çöktüğü aktarıldı.

Polis, selde altı kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de kaybolduğunu belirtirken, yaklaşık 50 kişinin ise evlerin çatılarında mahsur kaldığını söyledi.

Polis sözcüsü, "İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığı pek çok yer var. Henüz çok net bir resmimiz yok çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

25 binanın çökme tehlikesi altında olduğu aktarılırken, demiryolu ve karayolu taşımacılığının kesintiye uğradığı ve önemli bir ticaret arteri olan Ren'de nakliye çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.

Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.

Almanya Meteoroloji servisi, Perşembe ve Cuma günü, güneybatı Almanya'da, Ren Nehri'nin yukarı kesimlerinde daha fazla şiddetli yağmur yağacağını konusunda uyarıda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSel
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