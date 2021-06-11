Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi

Almanya'dan yeni seyahat kararı

Almanya, Covid-19 salgını nedeniyle "riskli" ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200’ün altında olan bölgelere 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracak. Türkiye de haftalık vaka insidansı sayısı 200'ün altında bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

11 Haziran 2021 Cuma 16:14
17 Okunma
Almanya'dan yeni seyahat kararı

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsviçre, Avusturya ve Yunanistan'daki bazı bölgeler dahil olmak üzere birçok ülke ve bölgeyi corona virüs seyahat risk listesinden çıkaran Almanya, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde seyahat kısıtlamalarındaki yaptığı yeni düzenlemeyi paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin 1 Temmuz'dan itibaren yedi günlük corona virüs insidansı 200'ün altında olan riskli bölgeler için genel seyahat uyarısını kaldıracağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek, aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini belirtti.

Maas, bunun seyahatler için de geçerli olduğunu aktararak, yaklaşık bir yıl sonra, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını ifade etti.

Avrupa’da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini kaydeden Maas, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

VARYASYON BÖLGELERİ İÇİN RİSK UYARISI DEVAM EDECEK

Maas, Covid-19'un mutasyona uğradığına işaret ederek, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Almanya'daki mevcut uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan bölgelere seyahat uyarısı yapılıyor.

MERKEL: VAKA SAYISINDAKİ GELİŞMELER SEVİNDİRİCİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının düşmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Merkel, eyalet başbakanlarıyla çevrim içi yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 salgınındaki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

"DELTA VARYANTINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

"Şu anda Covid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici" diyen Merkel, son aylarda gösterilen çabaların karşılığının alındığını ifade etti.

Ancak Covid-19'un ortadan kaybolmadığı uyarısında bulunan Merkel, İngiltere’de ilk olarak Hindistan’da görülen covid-19’un Delta varyantının hızla yayılmaya başlamasından dolayı endişe duyulduğunu aktardı.
Merkel, halkı dikkatli davranmaya çağırarak salgındaki durumun sürekli takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 11.06.2021 16:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıda ambalajları, deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliğinin yüzde 75'ini oluşturuyor
Gıda ambalajları, deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliğinin yüzde 75'ini oluşturuyor
Dünya genelinde 2 milyar 300 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Dünya genelinde 2 milyar 300 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Avrupa'da bir haftada 4 "büyük" zirve
Avrupa'da bir haftada 4 "büyük" zirve
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim