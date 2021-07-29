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Almanya’dan yeni seyahat kararı

Alman gazetesi Der Spiegel, Almanya'ya gelen tüm yolcuların bu hafta sonundan itibaren aşı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmalarının gerekeceğini aktardı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 15:16
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Almanya’dan yeni seyahat kararı

Corona virüs pandemisinde aşılama hızının artmasıyla birlikte ülkeler seyahat kurallarını açıklamaya başladı.

Geçtiğimiz gün İngiltere’nin ABD ve Avrupa Birliği tarafından onaylanan aşılardan iki doz olanlara karantina uygulamayacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği’nin en kalabalık ülkesi Almanya’nın da planları netleşmeye başladı.

Alman gazetesi Der Spiegel, ülke sağlık bakanlığına dayandırdığı haberinde Almanya'ya gelen tüm yolcuların bu hafta sonundan itibaren aşı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmalarının gerekeceğini aktardı.

SEYAHAT EDEN VATANDAŞLARDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Der Spiegel, Almanya ulusal ve bölgesel yetkililerinin, Almanların tatil bölgelerinden döndüklerinde ülkede yeni bir corona virüs dalgası yaratması endişesiyle bu kararı aldığını belirtti.

Gazete, "Almanya'daki insidans seviyesi (100 bin kişide görülen vaka sayısı) şu anda diğer yerlere kıyasla oldukça düşük" ifadelerine yer verirken, "Artan seyahat aktivitesi, bu eğilimi değiştirme riski taşıyor" diye yazdı.

Almanya, corona virüs aşılamasına yavaş bir başlangıcın ardından halihazırda nüfusunun yüzde 61,3’üne en az bir doz aşı uygulamış durumda.

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:52
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