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Altı kez öldü, dirildi ve 'O gerçek' yazdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çok ilginç bir olay yaşandı. Altı kez ölüp dirilen Tina Hines adlı kadın, uyandığında kağıt kalem istedi ve 'O gerçek' yazdı...

27 Haziran 2019 Perşembe 14:36
Altı kez öldü, dirildi ve 'O gerçek' yazdı

Daily Mail’de yer alan bir haber herkesi şaşkına uğrattı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Tina Hines isimli bir kadının altı kez ölüp dirildiğini anlatan haber tüm dünyada yankı uyandırdı…

Hikayeyi Tina’nın yeğeni Madie Johnson sosyal medya hesabından anlattı. Johnson, teyzesinin kalp rahatsızlığı sebebiyle altı kez ölüp dirildiğini, iki kere kocası tarafından, dört kere hastanedeki doktorlar tarafından hayata döndürüldüğünü belirtti.

Madie, teyzesinin inanılmaz hikâyesini şu sözlerle anlattı: “Yaklaşık bir yıl önce; tanıdığım en şaşırtıcı, en zeki ve en sağlıklı insanlardan biri olan Tina Teyzem kalp krizi geçirdi. Eniştem Brian, hastaneye gelmeden önce kalbi duran teyzemi iki kez diriltti. Hastaneye geldiğimizde doktorlar öldüğünü söyledi. Teyzem defibrilatöre kondu. Ardından mucizevi bir şekilde uyandı. Uyandığında konuşamıyordu. Kuzenlerimden kâğıt kalem istedi. Kâğıda ‘O gerçek’ yazdı. Odada bulunan herkes şoka girdi ve ‘Gerçek olan ne?’ diye sordu. Teyzem gözyaşları içerisinde parmağıyla gökyüzünü işaret etti.

Madie Johnson, Instagram hesabında, “Bu gerçek hikâyeyi paylaşmak zorundaydım. Bazen zayıflayan inancım artık çok kuvvetli. Bana sonsuz bir umut verdi. Yaşam tarzımı değiştirdi” diye yazdı.

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HaberABD
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