Altın Şafak polisle çatıştı!

Aşırı sağcı Altın Şafak partisi üyesi bir kişi tarafından 4 yıl önce öldürülen müzisyen PavlosFissas anısına düzenlenen konserde göstericiler polisle çatıştı.

Çeşitli sol grupların çağrısıyla Fissas'ın öldürüldüğü Atina yakınlarındaki Keratsini semtinde bir araya gelen göstericiler, Pire Limanı yakınlarındaki konser alanına yürüdü.

Fissas'ın anısına düzenlenen konser sırasında bazı göstericiler ile polis arasında arbede çıkarken, yüzleri maskeli kişiler tarafından atılan molotofkokteyli ve taşlara, Yunan çevik kuvvet ekipleri ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Göstericiler çok sayıda çöp tenekesinin ateşe verdi, mağazaların vitrinlerini taşladı.

Biri, göstericiler tarafından saldırıya uğrayan basın mensubu olmak üzere, hafif yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Cumartesi düzenlenen benzer bir gösteri sonrası kendisini gözaltına almaya çalışan polisten kaçarken aracın altında kalan kişi ağır yaralanmıştı.

Solcu kimliğiyle tanınan 34 yaşındaki PavlosFissas 4 yıl önce Atina yakınlarında, Altın Şafak Partisi üyesi YorgoRupakias tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Rupaikas'ın yargılandığı dava henüz sonuçlanmadı.