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Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi

Jeff Bezos'un kurucusu olduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, çalışanlarını aşılanmaya teşvik etmek için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, pandemide ön saflarda yer alan sekiz depo çalışanına 40 bin dolarlık otomobil ve 100 bin dolar nakit ikramiye verdi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 10:27
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Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi

Amazon, çalışanlarını aşılanmaya teşvik etmek için sekiz depo çalışanını otomobil ve 100 bin dolar nakit ikramiye ile ödüllendirdi.  

Şirket, "Amazon Vest Life" hesabındaki bir Instagram gönderisinde, dört depo çalışanı ve bir Whole Foods çalışanına, Covid-19 aşısı olduklarını kanıtladıktan sonra 40 bin dolar değerinde otomobil verildiğini duyurdu.

Geçen hafta ise üç depo ve Whole Foods çalışanına aşılandıkları için 100 bin dolar nakit para ödül verildi.

ÇEKİLİŞ GEÇEN HAFTA DUYURULDU

Bununla birlikte Amazon, Ağustos ayında  Covid-19 aşısı olan çalışanlarını ödüllendirmek ve çekinenleri aşı yaptırmaya teşvik etmek için bir çekiliş başlattığını duyurmuştu. 

“Max Your Vax” olarak adlandırılan kampanya çalışanlara araba kazanma şansı, 12 bin dolarlık tatil paketiyle birlikte bir haftalık ücretli izin, 100 bin dolar ve 500 bin dolar değerinde nakit ödül sunuyor.

21 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Amazon'un bildirdiğine göre,  bu ay 21 Ekim'e kadar yaklaşık 2 milyon dolar değerinde toplam 18 ödül verilecek.  

Diğer taraftan şirket,çalışanların kendilerini ve toplulukları korumaları için aşılanmanın kritik olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca Amazon'un çalışanları ve aileleri için bin 500'den fazla yerinde aşılama etkinliği düzenlediği aktarıldı.

Öte yandan, Amazon ön saflardaki çalışanlarının aşı olmasını talep etmedi ancak Max Your Vax” adlı kampanya aşılamayı teşvik ediyor. Şirket, ayrıca aşı kanıtı gösteren çalışanlara ve yeni işe alınanlara 100 dolara kadar ikramiye veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Jeff BezosAmazon
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