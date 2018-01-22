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Amazon kasiyersiz market açtı

E-ticaret devi Amazon’un kasiyersiz süpermarketi, ABD'nin Seattle kentinde açıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:10
Amazon kasiyersiz market açtı
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E-ticaret devi Amazon’un kasiyersiz süpermarketi, ABD'nin Seattle kentinde açıldı.

Amazon'dan yapılan açıklamada, kasa ve kasiyerin olmadığı "Amazon Go" isimli süpermarketin bugün Seattle'da müşterilere hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Mağazada yerleştirilen kamera ve raflardaki sensörler sayesinde müşteriler ve aldıkları ürünlerin takip edildiği belirtilen açıklamada, ürünlerin faturalandırılmasının müşterilerin cep telefonlarına indirdikleri uygulamada yer alan kredi kartları üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Böylece kasasız süpermarkette müşteriler istedikleri ürünleri alıyor ve çıkıp gidiyor.

Amazon Go'daki sistem, kendi çalışanları tarafından Aralık 2016'dan beri test ediliyordu.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 18:14
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