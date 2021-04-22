Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek

Amazon, marketlerde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ödeme işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için şirketin merkezinin bulunduğu Seattle'daki bazı marketlerde avuç içi ile ödeme teknolojisinin kullanıma sunulacağını duyurdu.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:18
752 Okunma
Amazon, marketlerde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor

Amazon'dan yapılan açıklamada, mağazalardan yapılan alışverişlerde müşterilerin avuç içlerini kullanarak ödeme yapmalarını sağlayan "Amazon One" adı verilen teknolojinin geçen yıl eylül ayında kullanıma sunulduğu hatırlatıldı.

Söz konusu teknolojinin Seattle bölgesindeki çeşitli Amazon mağazalarına giriş ve alışverişlerde ödeme seçeneği olarak sunulduğuna işaret edilen açıklamada, binlerce müşterinin bu hizmet için kaydolduğu ve geri bildirimlerin olumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, avuç içi ile ödeme teknolojisinin gıda perakendesi zincirlerinden Whole Foods'un Seattle'daki bir marketinde ödeme seçeneği olarak sunulmaya başlandığı belirtilerek, gelecek aylarda kentte bulunan 7 Whole Foods marketinde daha avuç içi ödeme teknolojisinin ödeme seçeneği olarak sunulmasının planlandığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
AmazonMarketlerAvuç Içi Ile ödeme Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor
Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor
AB, aşı krizinde AstraZeneca'ya yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor
AB, aşı krizinde AstraZeneca'ya yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor
'15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı'
'15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı'
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim