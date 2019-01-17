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Amazon'un dağıtım merkezindeki çöpte ölü bebek bulundu

17 Ocak 2019 Perşembe 15:39
Amazon'un dağıtım merkezindeki çöpte ölü bebek bulundu

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon'un ABD’nin Arizona eyaletindeki dağıtım merkezi binasındaki bir tuvalette çöp kutusunda yeni doğmuş ölü bebek bulundu.

İnternet alışveriş devi Amazon.com’un Arizona eyaletindeki Phoenix şehrinde bulunan dağıtım merkezi binasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Binadaki kadınlar tuvaletinde çöp kutusunun içinde yeni doğan bebek cesedi bulunduğu belirtildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin geldiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Amazon tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaşananların oldukça üzücü ve trajik olduğu, yetkililerle birlikte çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, Amazon çalışanlarının güvenliğinin şirket için öncelik olduğu ifade edildi.

Dünyanın en büyük perakende satış sitesine sahip olan Amazon, ABD borsası Wall Street'te 796.8 milyar dolar değere ulaşarak, 783.4 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakıp zirveye ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon
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