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Amazonlar için iki ay anız yakılmasına yasak

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:48
Amazonlar için iki ay anız yakılmasına yasak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki ay boyunca anız yakılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Bolsonaro’nun imzaladığı kararname çerçevesinde, yetkililer tarafından belirlenen istisnai durumlar dışında Amazonlar bölgesinde anız yakılamayacak.

İstisnai durumların, yetkililerin belirlediği bitki sağlığına ilişkin durumlar, orman yangınlarını önleyici faaliyetler ve yerlilerin geçimlerini sağlamak için yaptıkları geleneksel tarım olduğu ifade edildi. Brezilya’da savcılar, yasa dışı şekilde anız yakılmasının bazı orman yangınlarını tetiklediği iddiasını araştırıyor.

KURAK MEVSİM RİSKİ

Ormanlık alanlarda tahribatı gözlemleyen Mapbiomas projesinin yöneticisi Tasso Azevedo, yasağın ekim ayının sonundaki kurak mevsimin bitimine kadar uygulanması ve bölgede kereste hırsızlığı, altın madenciliği gibi yasadışı faaliyetlerin sona ermesi gerektiğini kaydetti. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya’da, 1 Ocak’tan bu yana 83 binden fazla yangın çıktığını ve hâlâ yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amazonlar
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