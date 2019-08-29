Amazonlardaki yangınlara çözüm için zirve düzenlenecek

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak Venezuela hariç komşu ülkelerle birlikte Kolombiya’nın Leticia şehrinde 6 Eylül Cuma günü bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Bolsonaro, Şili’nin Amazonlar’daki yangını söndürmeye yardım etmeleri için 4 hava aracını göndermesini kabul ettiklerini bildirdi. Bolsonaro, G7 ülkelerinin yangınların söndürülmesi için yaptığı 20 milyon avroluk yardım teklifini reddettiklerini belirterek, Brezilya’nın egemenliğinin “herhangi bir karşılığı olmadığını, 20 trilyon doların bile kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Şili Devlet Başkanı Pinera da Brezilya ile yaptıkları karşılıklı işbirliğinden dolayı çok memnun olduğunu kaydederek, çevre sorunlarının ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak çözülmesi gerektiğini, ikili işbirliğine dayalı bir şekilde yapılacak uluslararası yardımların “değerli ve önemli” olduğunu vurguladı.

Son yılların en büyük orman yangınlarına maruz kalan, dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar, yeterli önlem alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle haftalardır yanmaya devam ediyor.

Dünyadaki oksijenin yaklaşık yüzde 20’sini sağlayan Amazonlarda son birkaç haftadır süren yangınlar dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çevreciler, yangınlardan ağaç endüstrisini ve tarla açmak için ağaçları tahrip eden çiftçileri sorumlu tutuyor.

Avrupa Birliği (AB), Brezilya’daki dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlardaki yangınlardan “derin endişe” duyduğunu belirterek, gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar’daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunma teklifini, ülke egemenliğini zedelediği düşüncesiyle reddetmişti.

Amazon ormanları, Brezilya’nın yanı sıra Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Surinam, Guayana ve Fransız Guayanası’nda da bulunuyor.

(BRT/AA)