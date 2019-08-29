Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Amazonlardaki yangınlara çözüm için zirve düzenlenecek

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro 6 Eylül’de Amazon’daki yangınlar konusunda komşu ülkelerle bir zirve yapılacağını duyurdu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:08
Amazonlardaki yangınlara çözüm için zirve düzenlenecek

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak Venezuela hariç komşu ülkelerle birlikte Kolombiya’nın Leticia şehrinde 6 Eylül Cuma günü bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Bolsonaro, Şili’nin Amazonlar’daki yangını söndürmeye yardım etmeleri için 4 hava aracını göndermesini kabul ettiklerini bildirdi. Bolsonaro, G7 ülkelerinin yangınların söndürülmesi için yaptığı 20 milyon avroluk yardım teklifini reddettiklerini belirterek, Brezilya’nın egemenliğinin “herhangi bir karşılığı olmadığını, 20 trilyon doların bile kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Şili Devlet Başkanı Pinera da Brezilya ile yaptıkları karşılıklı işbirliğinden dolayı çok memnun olduğunu kaydederek, çevre sorunlarının ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak çözülmesi gerektiğini, ikili işbirliğine dayalı bir şekilde yapılacak uluslararası yardımların “değerli ve önemli” olduğunu vurguladı.

Son yılların en büyük orman yangınlarına maruz kalan, dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar, yeterli önlem alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle haftalardır yanmaya devam ediyor.

Dünyadaki oksijenin yaklaşık yüzde 20’sini sağlayan Amazonlarda son birkaç haftadır süren yangınlar dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çevreciler, yangınlardan ağaç endüstrisini ve tarla açmak için ağaçları tahrip eden çiftçileri sorumlu tutuyor.

Avrupa Birliği (AB), Brezilya’daki dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlardaki yangınlardan “derin endişe” duyduğunu belirterek, gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar’daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunma teklifini, ülke egemenliğini zedelediği düşüncesiyle reddetmişti.

Amazon ormanları, Brezilya’nın yanı sıra Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Surinam, Guayana ve Fransız Guayanası’nda da bulunuyor.

(BRT/AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Amazon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de yüzbinlerce kişi sokakta!
İngiltere'de yüzbinlerce kişi sokakta!
Dorian Kasırgası hızla ilerliyor
Dorian Kasırgası hızla ilerliyor
Büyük skandal! Yanlış ilaç bebekleri ‘kurt adam’a çevirdi
Büyük skandal! Yanlış ilaç bebekleri ‘kurt adam’a çevirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim