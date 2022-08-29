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Amcasının karısının kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Nijerya’da yaşayan 45 yaşındaki Jeremiah Ode isimli bir adamın amcasının eşini öldürdüğü iddia edildi. 65 yaşındaki yengesi Priscilla Adoga’yı öldüren ve kafasını kesip kemiklerinden çorba yapan yamyam adam suçüstü yakalandı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:47
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Amcasının karısının kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı


Nijerya’nın Benue eyaletine bağlı Oju bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Latin Times'ın bildirdiğine göre, 45 yaşındaki Jeremiah Ode isimli bir adam çiftliğini ziyaret eden amcasının eşinin kafasını palayla kesti. Ardından ise yengesinin parçaladığı cesedinin kemikleriyle biber çorbası yaptı. Priscilla'nın akrabaları, yaşlı kadının çiftlikten her zamanki saatte eve dönmemesi üzerine alarma geçti. Priscilla’yı aramaya çıkan yakınları Ode’in yaşlı kadını öldürdüğü fark etti ve cani yeğeni kemiklerinden yaptığı yemeği yerken suçüstü yakaladı.

SAVUNMASI ‘PES’ DEDİRTTİ

Bu ayın başlarında yengesini palayla öldürme iddiasıyla gözaltına alınan Ode, Makurdi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Raporlar, Ode'nin toplumda akıl sağlığı sorunları yaşadığının bilindiğini iddia etti. Ode polise verdiği ifadesinde yengesinin kendi kendisine palalarla kavga ettiğini ve konuştuğunı söyledi.

Baş Yargıç Regina Alagh, zanlının Makurdi'deki Federal Islah Merkezi'nde tutuklanmasını emretti. Ode’in 11 Kasım 2022 tarihinde görülecek yeni davasında cezasının kesinleşmesi bekleniyor.

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