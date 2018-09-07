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Amerikalı Aktör Burt Reynolds Hayatını Kaybetti

 ABD'li sinema oyuncusu Burt Reynolds, 82 yaşında hayatını kaybetti.

07 Eylül 2018 Cuma 09:04
Amerikalı Aktör Burt Reynolds Hayatını Kaybetti

Reynolds'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun kalp krizi geçirmesinin ardından ABD'nin Florida eyaletinde bir hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. 
Televizyon kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Reynolds, 1962-1965 arasında "Gunsmoke" adlı diziyle tanınmaya başlanmıştı. 
Esprili karakterleri ve yıllar boyu vazgeçmediği bıyığıyla tanınan Reynolds, 1972'de ünlü macera-gerilim filmi "Deliverance" (Kurtuluş) ile yükselişe geçti.
1977'de komedi-aksiyon filmi "Smokey and the Bandit" (Çılgın) ile ünü arttı, dönemin en yakışıklı oyuncularından sayıldı.
Reynolds, 1997'de çekilen "Boogie Nights" filmiyle Altın Küre'de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülürken, bu filmle Oscar Ödülleri'ne aynı dalda aday gösterilmişti.

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Burt Reynolds
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