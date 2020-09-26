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Amerikalı astronot Kate Rubins başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanacak

Amerikalı astronot Kate Rubins, kasım ayındaki başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanmayı planlıyor.

26 Eylül 2020 Cumartesi 13:30
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Amerikalı astronot Kate Rubins başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanacak

Ekim ayı ortasında 2 kozmonotla 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmeye hazırlanan

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Rubins, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD vatandaşlarının oy kullanmasının önemine işaret etti.

Rubins, kendisinin oyunu uzaydan kullanmayı planladığını ifade ederek, "bunu uzaydan yapabiliyorlarsa halkın yerde oyunu haydi haydi kullanabileceğini" söyledi.

"Uzaydan oy kullanabiliyor olmanın bir onur olduğunu düşünüyoruz"

Kate Rubins, "Demokrasimizde katılım son derece önemli. Uzaydan oy kullanabiliyor olmanın bir onur olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.

Birçok Amerikalı astronotun yaşadığı Houston'ın bağlı olduğu Teksas eyaleti, uzaydan elektronik oy kullanımına izin veriyor. 

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