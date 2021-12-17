Amerikalı çift Metaverse'de evlendi

Kovid-19 salgınının hayatımızdaki pek çok alışkanlığı değiştirdi. Ancak yakın zamanda bu değişikliklerin bir sonucuna daha şahit olduk; Sanal düğün.

Karantina tedbirleri kapsamında eski eğlenceli ve gösterişli düğünlerimizi yapmaktan çok uzaktık. Bu durumsa Amerika'lı Traci Gagnon ve Dave Gagnon çiftini, yeni bir arayışa itti.

Çift Metaverse evreninde bir ilki gerçekleştirdi. Amerikalı Traci Gagnon ve Dave Gagnon çifti, sanal dünyada tanışıp başlattıkları ilişkilerini, yine sanal dünyada mutlu sona erdirdiler.