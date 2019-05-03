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Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker cinsel tacize maruz kaldı

Pentagon'un 2018 yılında ordudaki cinsel taciz verilerini içeren raporu yayımlandı. Rapora göre, Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker cinsel tacize maruz kaldığını belirtti. Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterdi.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:07
Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker cinsel tacize maruz kaldı
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Amerikan ordusunda 2018 yılında 20 bin 500 cinsel taciz vakasının meydana geldiği, bunların sadece 6 bin 53'ünün resmi olarak ihbar edildiği belirlendi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) iki yılda bir hazırladığı ve 2018 yılında ordudaki cinsel taciz verilerini içeren raporu yayımlandı.

Raporda, ABD ordusundaki cinsel taciz oranlarındaki artış dikkati çekti.

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Ordu içinde yapılan bağımsız bir anketin verilerinin derlendiği rapora göre, Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker, bir şekilde cinsel tacize maruz kaldığını belirtti.

Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterirken, ordu içerisinde cinsel tacize uğrayıp bunu ilgili birime resmi olarak ihbar edenlerin sayısı ise 6 bin 53 olarak belirlendi.

2016 yılı raporunda, Amerikan ordusunda cinsel tacize maruz kalan personel sayısının 14 bin 900 olduğu tespit edilmişti.

Pentagon, 2004'ten bu yana cinsel taciz vakalarını azaltmak ve cinsel tacize maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu ancak buna rağmen cinsel taciz olaylarının artması dikkati çekti.

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AmerikaOrduAskerMaruzGündemKıbrıs
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