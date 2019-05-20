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Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonasında ikinci oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde (Euroleague Final Four) Rusya takımı CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci oldu.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:18
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonasında ikinci oldu
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İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen şampiyonluk maçında CSKA Moskova, ilk yarıyı 44-42 önde tamamladı. Çekişmeli geçen maçın sonunu Rus takım, sahadan 91-83 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, yarı final eşleşmesinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşmış, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek finale çıkmıştı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise kariyerinde ilk defa Avrupa finali kaybetti.

Daha önce Ataman, Avrupa'da FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.

Final karşılaşmasında ise Fenerbahçeli taraftarların Anadolu Efes'e destek verdiği, ancak başantrenör Ergin Ataman'a tepki gösterdiği görüldü.

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Bunun üzerine iki takımın taraftarları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın çıktığı bölgeye giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un taraftarlardan sakin olmalarını istemesi üzerine olay sönümlendi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin AtamanTelif hakkıGETTY IMAGES
Image captionAnadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman

Maç sonunda bir açıklama yapan Ergin Ataman ise şu sözleri sarfetti:

"Bize destek olan özellikle holiganlıktan uzak herkese teşekkür ediyorum. Buradaki terbiyesizlere de teessüf ediyorum. Her zaman çok takdir ettiğim Ali Koç, bu konuda bir girişimde bulunacaktır. Fenerbahçe ile Türkiye Ligi finallerinde mücadele edeceğiz.

"Biz burada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Açıkçası, bugün buraya gelen Fenerbahçeli taraftarlar şahsıma karşı hakaret ve küfürler, beni çok üzdü ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fair Play anlayışıyla yola çıktı. Herhalde bu konuda bana bir özür borcu var."

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ise yayımladığı mesajında iki takımı da tebrik etti:

"THY Avrupa Ligi'nde ikinci olan Anadolu Efes'i ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Tarihimizde ilk kez iki takımla yer aldığımız dörtlü finalde oynadıkları basketbol ile bizleri gururlandıran iki takımımızın oyuncuları başta olmak üzere, teknik heyet ve yöneticilerine teşekkür ediyor, önümüzdeki sezon da mücadele edecekleri THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes Basketbol Takımı
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