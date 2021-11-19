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Anestezinin etkisinden çıkan Biden görevini devraldı!

ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olan Harris'in başkanlık görevi yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

19 Kasım 2021 Cuma 21:13
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Anestezinin etkisinden çıkan Biden görevini devraldı!
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ABD Başkanı Joe Biden, yıllık fiziksel muayenesinin bir parçası olarak ABD'nin Maryland eyaletindeki Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Tıp Merkezi'nde rutin bir kolonoskopi yapılmıştı. Biden, muayene sırasında kendisine anestezi yapılması nedeniyle Başkanlık görevini yerel saatle yaklaşık 10.10'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmiş, Harris, ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olmuştu.

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden'ın yerel saatle yaklaşık 11.35'te Başkan Yardımcısı Harris ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain ile telefonda görüştüğünü ve Harris'ten Başkanlık görevlerini devraldığını ifade etti. Psaki, Biden'ın keyfinin yerinde olduğunu ve rutin fizik muayenesinin geri kalanı tamamlanana kadar Walter Reed Tıp Merkezi'nde kalacağını açıkladı.

Öte yandan Harris'in başkanlık görevi yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Harris, ABD'de Başka Yardımcısı olarak görev yapan ilk kadın olurken, ülkenin yaklaşık 250 yıllık tarihinde hiç kadın başkan olmadı.

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