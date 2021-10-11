Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 16 yıldır sürdürdüğü şansölyelik görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Almanya'nın siyasi partileri, 26 Eylül'de yapılan federal seçimin ardından koalisyon görüşmeleri yapıyor.

Merkel'in 16 yıllık iktidarının ardından onun görkemini tasvir edilen bir heykel, Amberg-Sulzbach semtindeki Etsdorf'taki Tempel Müzesi'nin önünde açıldı. Merkel’i at üstünde tasvir eden heykel, sanatçı, yayıncı ve Tempel Müzesi müdürü Wilhelm Koch tarafından tasarlandı.

Koch, “Şansölyenin genellikle yürümeyi tercih ettiğini ve ata binmeyi bilmediğini çok iyi biliyorum. Çalışmam, at üzerindeki geleneksel lider heykellerine bir selam niteliğinde” dedi.

Bununla birlikte, 3D baskı teknolojisi kullanılarak hafif betondan yapılan heykelde at üzerindeki Merkel, doğuya doğru bakıyor. Görev süresi boyunca imzası haline gelen duruşuyla tasvir edilen Merkel’in parmakları hafifçe birbirine kenetlenmiş halde bulunuyor.

Koch, heykel için politikacılardan herhangi bir maddi destek istemediğini söyledi. Kendisini hiçbir partiye bağlı hissetmediğini belirten heykeltraş, “Merkel'in ülke için elde ettiği başarıları her zaman takdir edildi. Asla yanlış bir şey söylememek başlı başına büyük bir başar. Merkel, Almanya'nın en ünlü yaşayan kişiliği olarak bir anıtı hak ediyor” diye konuştu.

Diğer taraftan, bronz bir kabuğu bulunan bir buçuk tonluk heykel halkın yoğun ilgisini gördü. Düşüncelerini soyal medyadan paylaşan kullanıcıların bazılarının heykeli çok beğendiği, bazılarının ise dalga geçtiği görüldü.

Welt gazetesi ise, “Merkel’i artık sevdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarının yanına at sırtında ekleyebilirsiniz” paylaşımı yaptı.

Öte yandan, Angela Merkel’in sonsuza kadar Etsdorf'ta olmayacak. Koch altı ay kalacağını düşünüyor. Bundan sonra heykel, Tempel Müzesi'ne için satılacak.