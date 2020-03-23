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Angela Merkel'in testi negatif çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:33
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Angela Merkel'in testi negatif çıktı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.

Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

Son Güncelleme: 23.03.2020 20:36
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