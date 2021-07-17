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Angela Merkel televizyonda uyuya kaldı

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Görev süresinin bitişi yaklaşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, televizyonda katıldığı bir programda yorgunluğuna yenik düştü. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Merkel'in, yayın esnasında, soru soran vatandaşı dinlerken gözlerinin kapandığı, tam uykuya geçerken son anda toparlandığı ve uyanık kalmaya çalıştığı görüldü.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:00
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Angela Merkel televizyonda uyuya kaldı

Mütevazı yaşantısı ve aldığı isabetli politik kararlarla Almanya'yı görev süresi boyunca başarılı şekilde yöneten, dünyanın en etkili politikacılşarından biri olan Angela Merkel, yorgunluğuna yenik düştü.

66 yaşındaki Almanya Başbakanı, görev süresinin bitişi yaklaşırken oldukça yorulmuş görünüyor. Bunun son örneği Merkel'in dün gerçekleştirilen ve Alman vatandaşlarının kendisine sorular yönelttiği bir sanal toplantıda yaşandı.

Alman televizyonları tarafından yayınlanan ve Almanya Hükümeti'nin resmi sitesine yüklenen bir buçuk saatlik toplantı videosunda, başlarda oldukça enerjik ve neşeli olduğu görülen Şansölye'nin aradan geçen bir saatlik soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yorulduğu ve uykusunun geldiği görüldü.

Toplantının sonlarına doğru bir vatandaşın corona virüs salgını, Afganistan ve Almanya'nın pandemi dönemi sonrasıyla ilgili sorular soran vatandaşı dinlerken gözleri kapanan Merkel'in neredeyse uyuduğu, gözleri kapanırken son anda toparlandığı ve kendini uyanık tutmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Merkel'in yorgun ve uyuklayan hali özellikle Almanya'da birçok kişi tarafından sosyal medya yoluyla paylaşılırken, Alman lider için 'Emeklilik kararı vermesinin doğruluğu onaylanmış oldu' yorumları yapıldı.

Angela Merkel televizyonda uyuya kaldı - 1

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Son Güncelleme: 17.07.2021 23:00
Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel
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