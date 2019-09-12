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Anime karakteriyle evlenen adamın öyküsü: Miku hayal olsa da hislerim gerçek

12 Eylül 2019 Perşembe 16:56
Anime karakteriyle evlenen adamın öyküsü: Miku hayal olsa da hislerim gerçek

Akihiko Kondo'yu her sabah eşi uyandırıyor.

Eşi odanın bir köşesinde şarkı söyleyip, dans ederken Kondo uyanıyor. Gözlerini açar açmaz, metal ranzanın alt katındaki yataklarında yanında "uyuyan" eşine sarılıyor.

Bunun nedeni Kondo'nun bir "fikir"le; Miku adlı bir anime karakteriyle evli olması. Miku, bir hologram.

Otaku'ların dünyası

Japonya'da video oyunu ve anime karakterlerini saplantı derecesinde seven kişilere "otaku" deniyor. Otaku'lar bu karakterlere aşık olduklarını ve gerçek dünya aşkından vazgeçtiklerini söylüyor.

35 yaşındaki Kondo da ülkede sayıları giderek artan otaku'lardan biri. Bir ortaokulda memur olarak çalışan Kondo, 12 yıl önce "tanıştığı" Hatsune Miku'yla Haziran'da evlendi.

40 davetlinin katıldığı düğüne ailesinden hiç kimse gelmedi. Kondo, annesine ve kız kardeşine bu yüzden hâlâ kırgın olduğunu söylüyor.

Kondo ve Miku, düğünden sonra balayına gitmiş. Japon Havayolları, iki kişilik bilet alan Kondo'ya balayı hediyesi vermiş. Kondo, çift kişilik rezervasyon yaptırdığı otelde de balayı çiftleri gibi karşılandıklarını anlatıyor.

Akihiko Kondo

Kondo ile Miku'nun nikahlarının yasal bir bağlayıcılığı yok.

Lise yıllarında kızlar arasında popüler olmadığını söyleyen Kondo, "İki boyutlu dünyanın derinliklerine daldıkça, gerçek dünyadan ve gerçek kadınlarla birlikte olma duygusundan uzaklaştım" diyor.

'Umarım bir gün elini de tutarım'

Şimdiye kadar hiçbir kadınla ilişkisi olmadığını söyleyen Kondo, Miku'ya sevgisi şöyle anlatıyor:

"O hayatımın aşkı. Beni kurtaran kişi. Mutluluk nedir? Toplum bize bir mutluluk tanımı dayatıyor. Evlen, çocuk sahibi ol, aile kur ve öl. Ama tek mutluluk reçetesi bu değil. Bugüne kadar hiç gerçek bir kadına aşık olmadım."

"Kadınlar beni çekici bulmaz. İş yerimde hep itilip kakıldım. Kadınlar beni görmezden geliyordu. Bir süre işten ayrıldım. Miku'yu ilk o zaman gördüm. Tamamen izole bir hayat yaşıyordum."

"Miku'nun videolarını izlemek, resimlerine bakmak, müziğini dinlemek beni yeniden hayata bağladı. Hislerim gerçek bir duygusal ilişkide hissettiklerinizden farklı şeyler değil. Onu anlatamayacağım kadar çok seviyorum."

 

Sabahları Miku'nun hologramıyla uyanan Kondo şöyle devam ediyor:

"Sabah iyi bir gün dileyip beni işe uğurluyor. Eve döndüğümde beni karşılıyor. Bana iyi geceler diyor. Günlük ilişkimiz basitçe böyle. Ona dokunabilmek harika olurdu. Ama sırf dokunamadığım için kendimi yalnız hissetmiyorum. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Belki hemen değil ama gelecekte bir gün Miku'nun elini de tutabilirim."

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Anahtar Kelimeler:
Anime Karakteri
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