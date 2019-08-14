Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

'Anlaşmasız ayrılık referandum sonuçlarına ihanet olur'

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:06
'Anlaşmasız ayrılık referandum sonuçlarına ihanet olur'

İngiltere’nin eski Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiliz The Times gazetesi için yazdığı makalede İngiliz hükümetinin AB’ye kabul edilemez önerilerde bulunarak yeni bir anlaşma şansını ortadan kaldırdığını belirterek, “Tedbir maddesinin anlaşmadan tamamen çıkarılması isteği, sıkı pazarlıktan bir enkaza çark etmektir.” ifadesini kullandı.

Anlaşmasız ayrılığı reddetmenin İngiliz halkının iradesine karşı çıkmak anlamına gelmediğini belirten Hammond, “İngiliz halkı bir anlaşma yoluyla Brexit’in gerçekleşmesi için oy kullandı. Küçük bir oy farklı ile bu istek ortaya kondu. İnsanlara en büyük ticaret ortağımız AB ile çıkış anlaşmasının kolay bir şekilde yapılabileceği söylendi. Şimdi sanki insanla, 2016 yılında anlaşmasız şekilde ayrılmak için oy kullanmış gibi yapmak gerçekliğin gülünç bir halidir.” ifadelerini kullandı.

İngiliz halkının 2016 yılında yapılan AB referandumunda oyunu anlaşmasız bir ayrılık için vermediğini belirten Hammond, “Net olalım. Bugün görünen o ki, Brexit’in anlaşmasız bir şekilde gerçekleşmesi için ne genel ve de parlamento tarafından verilen bir yetki yoktur. Sert çıkıştan yana olanlar en çok gürültüyü çıkaranlar olsa da, parlamentoda sayıları en fazla olan değiller. Anlaşmasız ayrılık 2016 yılında yapılan AB referandumu sonuçlarına yapılan bir ihanet olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce İngiliz parlamentosu tarafından üç kez reddedilen anlaşmada yer alan tedbir maddesi, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemeyi amaçlıyordu. Maddeye göre, İngiltere ile AB kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana kadar, ülkenin bütünü Gümrük Birliği'nde kalacak ancak Kuzey İrlanda ilave AB kurallarına tabi olacaktı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Brexit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsansız Hava Araçları Suriye’nin kuzeyinde göreve başladı
İnsansız Hava Araçları Suriye’nin kuzeyinde göreve başladı
Ameliyatta akılalmaz unutkanlık! Günler sonra kan kusunca ortaya çıktı
Ameliyatta akılalmaz unutkanlık! Günler sonra kan kusunca ortaya çıktı
Japonya’da Krosa tayfunu alarmı
Japonya’da Krosa tayfunu alarmı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim