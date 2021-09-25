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Anne ayı yavrusunu parka götürdü, kaydıraktan kaymayı öğretti

ABD’de boş bir çocuk parkının tadını anne ayı ve yavrusu çıkardı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 13:24
51 Okunma
Anne ayı yavrusunu parka götürdü, kaydıraktan kaymayı öğretti
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North Carolina eyaletinde bir okulun yanındaki çocuk parkında ayıların oynadığı anları okulun öğretmenlerinden Betsie Stockslager Emry görüntüledi.

Isaac Dickson ortaokulunda görevli Emry’nin Facebook hesabından paylaştığı video binlerce kez görüntülendi.

Videoda anne ayı kaydırağın başındayken yavrusu yerde bekliyor. Anne ayının büyük kaydıraktan kaymasının ardından ona özenmiş gibi görünen yavru da merdivenlerden kaydırağa çıkıyor.

O anda anne ayı hemen yandaki küçük kaydırağın ucuna gelerek yavrusunu adeta bu kaydırağa yönlendiriyor.

Annesinin ‘sözünü dileyen’ yavru küçük kaydıraktan yuvarlanıyor. Kaydırağın ucunda yavrusunu karşılayan anne sarılarak yavrusuyla oynamaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
AyıKaydırakPark
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