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Anne ve babalara uyarı: 'Oyun'a gelmeyin

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı, anne ve babalara ‘oyun’ uyarısında bulundu. Uyarıda, "Çocukların indirdiği oyunlara karşı kredi kartınızı kontrol edin. Oyunları indirirken mutlaka yorumları okuyun” denildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:17
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Anne ve babalara uyarı: 'Oyun'a gelmeyin

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, anne ve babaları bilgisayar, telefon gibi cihazlardaki oyunlar konusunda yaptığı araştırma ile uyardı. Araştırmada, Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 92.5’inin herhangi bir cihazdan oyun oynadığı, özellikle çocukların tehlikeli durumlarla karşı karşıya geldiği belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberinde yer verilen araştırmada, çocukların oyun oynarken harcama yapma ihtimaline karşı, asla kart numarası verilmemesi gerektiği ve kredi kartı ekstresinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi. Kötü niyetli kişilerin oyunlardaki çocuklardan kredi kartı bilgisi gibi kritik bilgileri öğrenebildiği aktarılan araştırmada, ayrıca oyunculara yollanan sahte maillerle oyun hesaplarına erişim sağlandığı da tespit edildi.

Araştırmada, “Meşru bir uygulama mağazasından indirdiğiniz bir uygulamada bile virüs bulunma ihtimali vardır. Oyunlar sadece bilinen güvenilir kaynaklardan indirilmeli, hakkındaki yorumlar okunmalı ve geliştirici araştırılmalıdır” ifadesi kullanıldı.

LİSANSSIZ OYUNDAN UZAK DURUN

Lisanssız oyunlardan uzak durulması gerektiği vurgulanan araştırmada, kimlik bilgileri başta olmak üzere pek çok kişisel bilgilerin ele geçirilebileceği konusunda dikkatli olunması istendi. Araştırmada, hesap hırsızlığı konusunda şu uyarılar yer aldı: “Oyunu satın alırken ve oynarken bilinçli bazı harcamalar yapılabiliyor. Bu yüzden bazı oyunlarda hesapların maddi değeri oluşuyor. Hesap güvenliği için benzersiz parolalar kullanılmalı ve iki faktörlü kimlik doğrulama açılmalıdır.”

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