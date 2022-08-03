Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Annesini av bıçağıyla 80'den fazla kez bıçaklayarak vahşice öldüren Aaron Matthew isimli gence ömür boyu hapis cezası verildi. Genç adam, geçen yıl Eylül ayında annesi Ingrid'e Highfields, Leicester'daki dairesinde vahşi bir şekilde saldırmış ve ölümüne neden olmuştu.

AV BIÇAĞI KULLANDI

11 Eylül'de Ingrid'in cesedi aynı zamanda Matthew'un babası olan eski eşi tarafından evinde bulundu. Aaron, annesini öldürmek için ailesinin bilgisi olmadan satın aldığı bir av bıçağını kullanmıştı.

''TEHLİKELİ''

19 yaşındaki Matthew, olayın ardından kendi öz iradesiyle polise teslim oldu. Nisan ayında, 54 yaşındaki Ingrid'i öldürmekten suçlu bulundu. Genç adam, duruşma sırasında "tehlikeli" olarak nitelendirildi ve "toplum için ciddi bir risk" oluşturduğu bildirildi.

83 BIÇAK DARBESİ ALDI

Cinayet sonrası incelemeler, Ingrid'in saldırı sırasında toplam 83 bıçak darbesi aldığını ve bu darbelerin kafatasını parçaladığını ve üç kaburgasını kırdığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, muhtemelen kan kaybından öldüğünü söyledi.

OTİZM TEŞHİSİ VAR

Mahkeme, Matthew'un otizm teşhisinin, olaya etkisini de değerlendirdi. Olayları hatırlamadığını iddia etmesine rağmen savcılar, Matthew'un hala ne yaptığını büyük ölçüde anladığını düşündüklerini söylediler.

AKRABALARINI GÖREMEYECEK

Matthew bugün (2 Ağustos) Leicester Crown Mahkemesi'nde mahkûm edildi ve serbest bırakılması için değerlendirilmeden önce en az altı yıl 226 gün hapis cezasına çarptırılması gerekecek. Matthew'a ayrıca, hayatlarının geri kalanında büyükannesi ve başka bir akrabasıyla temas kurmasını engelleyen iki yasaklama emri verildi.