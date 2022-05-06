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Annesinin cesedini 2 hafta tuvalette sakladı

Japonya’da ölen annesinin cesedini yaklaşık 2 hafta boyunca evlerinin tuvaletinde saklayan bir kadın tutuklandı.

06 Mayıs 2022 Cuma 10:54
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Annesinin cesedini 2 hafta tuvalette sakladı

Japonya'da korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Polis, ölen annesinin cesedini yaklaşık 2 hafta boyunca evlerinin tuvaletinde saklayan bir kişiyi tutukladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Kagoshima eyaletindeki Kikai bölgesinde yaşayan Setsuko Suzuki (47) geçtiğimiz Nisan ayı ortalarında yaşamını yitiren annesi Oyama Suzuki'nin (79) cansız bedenini evlerinin tuvaletine sakladı.

26 Nisan sabahı eve rutin bir ziyaret gerçekleştiren sosyal hizmet görevlisi, yaşlı kadının evde olmamasından ve kızının davranışlarından şüphelendi. Ayrıca tuvaletin yanında birçok sinek olduğunu gören görevli, vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Evde yapılan aramada yaşlı kadının cesedine tuvalette rastlanırken, kızı ise tutuklandı.

Suçlamaları kabul eden şüphelinin, annesinin yaklaşık 2 hafta önce öldüğünü ve ne yapacağını bilmediği için cesedi tuvalete koyduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere cesede otopsi yapılacağını açıkladı.

Japonya'da bakıma ihtiyaç duyan birçok yaşlı, çocukları ile birlikte aynı evde yaşıyor. Benzer olaylar kamuoyuna sık sık yansırken, söz konusu eylemin nedeninin ise genellikle ölen kişinin emekli aylığını almayı sürdürmek olduğu biliniyor.

Son Güncelleme: 06.05.2022 11:02
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