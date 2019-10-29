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Annesinin maaşını alabilmek için 2,5 yıl cesedini sakladı!

Hollanda'nın Heerlen şehrinde ölen annesinin cesedini, emekli maaşını almaya devam etmek için 2,5 yıl boyunca saklayan kişi, 10 ay hapis cezası ve 15 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı. Şahsın annesi üzerinden 2,5 senede 72 bin 800 euro maaş aldığı belirtildi.

29 Ekim 2019 Salı 12:46
Annesinin maaşını alabilmek için 2,5 yıl cesedini sakladı!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Heerlen’de 66 yaşındaki bir kişi, birlikte yaşadığı 91 yaşındaki annesini Temmuz 2013’te kaybetti.

Ancak, annesinin emekli maaşının kesilmesi durumunda aylık gelirinin azalacağını düşünen adam, ölümden kimseye söz etmedi. Ertesi gün annesinin bedenini hava geçirmeyecek şekilde plastik folyoya saran Hollandalı adam, cesedi bir tabuta yerleştirdi.

Tabutu, annesinin yatak odasında saklayan adam, kokuyu önlemek için geceleri pencereleri açarak, bol miktarda koku giderici kozmetik ürünü kullandı.

Tabut 2,5 yıl sonra, çevre sakinlerinin merakı ve girişimi sonunda bulundu. Bu süre içerisinde Hollandalı adam, annesi adına toplam 72 bin 800 euro emekli maaşı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
CesetHollanda
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