Annesinin maaşını alabilmek için 2,5 yıl cesedini sakladı!

Hollanda'nın Heerlen şehrinde ölen annesinin cesedini, emekli maaşını almaya devam etmek için 2,5 yıl boyunca saklayan kişi, 10 ay hapis cezası ve 15 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı. Şahsın annesi üzerinden 2,5 senede 72 bin 800 euro maaş aldığı belirtildi.