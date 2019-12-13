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Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta bulundu

Karalar üzerindeki en derin nokta, Antarktika'daki Denman Buzulu'nun altında tespit edildi.

13 Aralık 2019 Cuma 13:01
Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta bulundu

Buzla dolu kanyonun derinliği su seviyesinin altında 3,5 kilometreye iniyor.

Bu derinliğe kara üzerinde yaklaşabilen başka bir çukur yok. Yalnızca okyanus altındaki bazı noktalar bundan daha derin olabiliyor.

Bu çukur, Beyaz Kıta'nın zeminini inceleyen yeni bir harita çalışması sırasında tespit edildi.

Bugüne kadar kara üzerinde bilinen en derin nokta, Ürdün-İsrail sınırındaki Ölü Deniz'in kıyısıydı.

O nokta denizin 413 metre altında. Antarktika'daki vadi ise bundan 8 kat daha derin.

Araştırmanın ardından bilim insanları, kıtada daha önce farkına varılmayan tepe ve sırtların, küresel ısınmanın etkili olduğu günümüz dünyasında buzulların eriyerek denize dökülmesini geciktirebileceğini; farkına varılmamış bazı pürüzsüz yüzeylerin de tam dersi etki yapabileceğini söylüyor.

Projede altı yıldır yer alan Dr. Mathieu Morlighem, "Bu, Antarktika'nın buz tabakasının altında yatanları kesinlikle en detaylı şekilde gösteren harita oldu" diyor.

Denman Glacier

Geçmişte bilim insanları uçaklara yerleştirdikleri mikrodalga radarlarla buzun altındaki karayı ölçerken çeşitli engellerle karşılaşabiliyordu.

Örneğin Denman Kanyonu'nun çok derin ve dar olması nedeniyle radara zeminden yansıyan mikrodalgalar yerine kanyonun duvarlarından ulaşan mikrodalgalar vuruyordu.

Morlighem'in yönteminde ise bugüne kadarki tüm haritaları birleştirip, geri kalan boşluklar da kitlenin kütle korunum kanununu kullanarak hesaplanarak dolduruldu.

Byrd Glacier

Bunun için buz kütlelerinin kıtadaki ilerleyiş hızı incelendi, buzların bilinen coğrafi şekillerin arasından geçerkenki hızı sayesinde de buzun o anki hacmi hesaplandı.

Bilim insanları o hacmi kullanarak Denman Kanyonu'nun ne kadar derin olduğunu ortaya çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
Antarktika
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