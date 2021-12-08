Antarktika'yı karanlığa gömen tutulma uzaydan görüntülendi

4 Aralık cumartesi günü meydana gelen tam tutulma yalnızca Antarktika'da görülebildiği için dünya genelinde amatör gözlemcilerin çoğu tutulmayı izleyemedi.

Ancak kozmik olay, Dünya yörüngesinden tüm açıklığıyla seçilebildi.

NASA'nın Twitter hesabından paylaşılan ilk iki fotoğraf, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) çekilmişti.

Paylaşımda istasyonda görev alan Astronot Kayla Barron'un şu açıklamaları da yer aldı:

“Cumartesi sabahı Expedition 66 ekibi, Antarktika ve Güney Okyanusu üzerinde meydana gelen tam Güneş tutulmasını izlemek için Cupola'ya akın etti. Fotoğraflarda Ay, Dünya'nın yüzeyine dikdörtgen biçiminde bir gölge düşürüyor.”

Cuppola, UUİ'deki astronotların gezegeni rahatlıkla inceleyebilmesi için tasarlanmış, çoklu pencerelerle donatılmış bir gözlem modülü. Gezegenin çarpıcı fotoğrafları genellikle bu modülde kaydediliyor.

NASA'nın söz konusu tutulmayla ilgili gözlemleri bununla da sınırlı kalmadı.

Uzay ajansı tutulmayı başka bir perspektiften göstermek için yörüngedeki hava durumu uydusu Dscovr'ın çektiği bir fotoğrafı da yayımladı.

Uydudan gelen çarpıcı fotoğrafta gezegenin tamamı yer alıyor. Ancak tutulma esnasında Dünya ve Güneş'in arasına giren Ay, gezegenin Güney Kutbu'nda yuvarlak bir gölge yaratıyor.

NASA bu fotoğrafın açıklamasında ise şu ifadelere yer veriyor:

“Gezegen evimizin bu görüntüsü, Dünya'nın 1,5 milyon kilometreden daha uzak bir mesafeden nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor.”