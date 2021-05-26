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"Antikor azalsa da bitmiyor"

ABD’de yapılan bir araştırma, koronavirüsü hafif atlatanların ürettiği antikorların yok olmadığını ortaya koydu. Bu kişilerin 11 ay sonra bile kemik iliklerinde antikor tespit edildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:42
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"Antikor azalsa da bitmiyor"

"Koronavirüsü hafif atlatanların ürettiği antikorlar 11 ay sonra bile yok olmadı."

Bu tespit, Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Üniversitesi'nin yaptığı araştırmadan.

Bu tespit, araştırma, İngiltere merkezli haftalık bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

Hastalığı atlatmalarından 11 ay sonra kemik iliklerinde antikor bulundu

Araştırmada, yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüsü hafif geçirmiş kişilerden kan ve ilik örnekleri alındı. Bu kişilerin hastalığı geçirdikten 11 ay sonra kemik iliklerinde antikor bulundu.

Araştırmayı yorumlayan bilim insanları, kandaki antikor seviyesinin zamanla bitmediğini, sadece pasif hale geçtiğini ifade etti.

Hastalığı hafif atlatanların virüse yeniden maruz kalması halinde bu antikorların onları hayat boyu koruyabileceğine dikkat çekildi.

ABD’de aşı olanlarda benzer şartların oluşup oluşmadığına bakılacak

Koronavirüsü ağır geçirenlerde ise veriler henüz yetersiz. Bu kişiler virüse tekrar yakalandığında bağışıklık cevabının daha zayıf olabileceği ifade ediliyor.

Araştırmanın bir sonraki aşamasında aşı olanlarda aynı şartların oluşup oluşmadığına bakılacak.

Son Güncelleme: 26.05.2021 17:02
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