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AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış

05 Nisan 2019 Cuma 14:59
AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış
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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaya ilgi gösteren Kıbrıslı Türk sayısında artış gözlemlendiği belirtildi.

Politis gazetesi, “Kıbrıslı Türk Seçmenlerin Sayısı Kilitlendi” başlıklı haberinde, seçmen kütüklerine kayıt yaptırmanın sona erdiği 2 Nisan’ın ardından Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanacak yeni seçmen sayısına ilişkin son verilere yer verdi.

En çok seçmen kaydının Lefkoşa’da yapıldığını yazan gazete, ilgi çeken bir diğer noktanın ise, Kıbrıslı Türklerin, seçmen kütüklerine otomatik kayıt olmaları amacıyla, devletin ilgili dairlerine giderek, kayıtlı olan adreslerini düzeltme girişimlerinde artış olduğunu belirtti.

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KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türklerin 3 bin 700’den fazlasının otomatik olarak seçmen listelerine kaydedildiğini kaydeden gazete, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının ise 80 bin 800’ün biraz altında olduğunu yazdı.

Gazete, 2 Nisan tarihinden önce yapılan 45 kimlik kartı başvurusunun askıda olduğunu ve bu işlemlerin tamamlanması durumunda bu kişilerin de oy kullanma hakkına sahip olacağını belirtti.

Habere göre Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden 38 Kıbrıslı Türk de yeni seçmen olarak kayıt oldu.

KIBRISLI RUM VE AB VATANDAŞI SEÇMEN SAYISI

Yeni kayıt yaptıran Kıbrıslı Rum sayısının 4 bin 944, AB vatandaşının ise 3 bin 660 olduğunu yazan gazete, yurt dışında oluşturulacak seçim sandıklarında oy kullanmaya ilgi gösterenlerin sayısı ise şu ana kadar 6 bin 338’e yükseldiğini, ayrıca seçmen kartı için başvurusu askıda bulunan 438  kişinin de bulunduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
AP SeçimleriHaberKKTC
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