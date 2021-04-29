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Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Apollo programında aya iniş için kullanılan araca pilotluk yapan Apollo 11 astronotu Michael Collins'in 90 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Collins, görevi gereği uzay aracında beklemiş, Ay'a ayak basamadan dünyaya geri dönmüştü.

29 Nisan 2021 Perşembe 09:43
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Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti

Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in 1969'da Ay'a ilk adımlarını atmak için ayrıldığı komuta modülü Columbia'ya pilotluk yapan Apollo 11 astronotu Michael Collins'in 90 yaşında kanser hastalığı sebebiyle vefat ettiği haberi, ailesi tarafından Amerikan basınına duyuruldu.

Collins, Columbia modülündeki pilotluk görevi gereği dünyanın uydusuna ayak basmamış ve diğer iki arkadaşının görevini tamamlaması için araçta beklemek durumunda kalmıştı.

1930 Roma doğumlu Michael Collins, 1952'de ABD Askeri Akademisi'nden mezun olduktan sonra, savaş pilotu ve test pilotu olduğu Hava Kuvvetleri'ne katıldı ve 1963'te NASA'ya kabul edildi.

1969'da Apollo 11 mürettebatına seçilen Collins, NASA'ya ait Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde Neil Amstrong ve Buzz Aldrin ile birlikte aldığı 6 aylık eğitimin ardından tarihi ay yolculuğundaki yerini netleştirmişti.

APOLLO 11 MÜRETTEBATINDAN SADECE BUZZ ALDRİN HAYATTA KALDI

3 kişilik Apollo 11 mürettebatından aya ilk ayak basan Neil Amstrong, 2012 yılında 82 yaşında vefat etmişti.

Bugün hayatını kaybeden Michael Collins'in ardından, Apollo 11 ekibinden sadece New Jersey doğumlu astronot Buzz Aldrin hayatta kalmış oldu.

Ay yüzeyine ayak basmış tek yaşayan insan olan Aldrin, görev arkadaşı Collins'in vefat haberi üzerine Twitter'dan, "Sevgili Mike, her nerede olacaksan ol, bizi her zaman ustaca yeni zirvelere ve geleceğe taşıyacak ateşe sahip olacaksın. Seni özleyeceğiz. Huzur içinde yat." şeklinde duygularını paylaştı.

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