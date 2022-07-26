Apple'ın ilk bilgisayarı açık artırmada

ABD'li teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan Apple-1 isimli bilgisayar, şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1976 yılında geliştirildi ve satışa sunuldu.

Toplamda 200 adet üretilen ve o zamanlar 666 dolara satışa sunulan Apple-1, günümüzde ise rekor fiyatlara alıcı buluyor.

Apple-1 açık artırmada

1976 yılında ünlü Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve programcı Steve Wozniak tarafından lehimlendiği için oldukça değerli olan Apple-1 bilgisayarı, açık artırmaya çıktı.

18 Ağustos'ta sona erecek müzayedede şu ana kadar yapılan en yüksek teklifin 230 bin dolar olduğu belirtilirken, cihazın yaklaşık 500 bin dolara satılması bekleniyor.

Apple'ın ilk modelinin tasarımcısı Wozniak, Apple-1 hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Apple-I, Apple-II ile kıyaslandığında korkunç derecede geride. Ancak Apple-I bilgisayarı dünyaya satın alınabilir ve kullanışlı bir bilgisayarın formülünü göstermiş oldu.

Tasarımlarımı Homebrew Computer Club'a ücretsiz olarak verdim. Bilgisayarların eğitim konusunda yardımcı olabileceğine olan inancım, ilk Apple-I bilgisayarını ortaokul öğrencilerine göstermek için kulüp üyemiz Liza Loop'a vermemi sağladı.

Apple-I bilgisayarına, 'kişisel' kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak kişisel bilgisayar diyebilirsiniz. Apple-I ve Apple-II, daha önce atılmamış adımları attı."