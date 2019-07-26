Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın aldı

ABD'li teknoloji şirketi Apple, mikro çip üreticisi Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini 1 milyar dolara satın aldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:46
Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın aldı

Apple'dan yapılan açıklamada, Intel'in akıllı telefon modemleri üreten biriminin çoğunluk hisselerinin 1 milyar dolar bedelle Apple'a devredilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın ardından Intel'in söz konusu birimine ait altyapı ve donanımın yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının Apple'a devredileceği ifade edildi.

2 bin 200 Intel çalışanı Apple'a geçecek

2019 yılının son çeyreğinde sonuçlandırılması öngörülen birleşmenin ardından Intel'in akıllı telefon modem birimindeki 2 bin 200 çalışanı Apple'a katılacağı kaydedildi.

Apple'ın anlaşmayla birlikte kablosuz internet erişiminde kullanılan ve gelecekte kullanılmak üzere geliştirilen hücre teknolojisi protokollerinden modem mimarisi ve işleyişine kadar 17 bin teknoloji patentine sahip olacağı belirtildi.

Anlaşmanın ardından Intel'in akıllı telefonlar dışında, kişisel bilgisayarlar, nesnelerin interneti ve sürücüsüz araçlar gibi cihaz ve ortamlar için bağımsız olarak modem üretmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
AppleIntelAKILLITELEFONModemHaberSatın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali
Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali
Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye karşı savaşa hazır olun" mesajı
Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye karşı savaşa hazır olun" mesajı
Akdeniz'de göçmen faciası: 150 kişi kayıp
Akdeniz'de göçmen faciası: 150 kişi kayıp

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim