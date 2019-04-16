Apple o iPhone'ların fişini çekiyorApple o iPhone'ların fişini çekiyor

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Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan olan iOS 13 için büyük bir bilgi sızdırıldı.
Söz konusu sızıntıya göre, iOS13'te bu özellikler yer alacak...
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Karanlık Mod: Söz konucu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlarının ayarlar menüsünden istedikleri zaman koyu modu açabilecek.
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Çoklu Görevler: Kullanıcılar, aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilecek.
Diğer öne çıkan özellikler ise şöyle...
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Safari İyileştirmeleri
Yazı Tipinin Yönetilmesi
Hareketi Geri Al Özellikleri
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APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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iPhone XS
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iPhone XS Max
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iPhone XR
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iPhone X
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iPhone 8 Plus
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iPhone 8
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iPhone 7
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iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
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iPhone 6S Plus
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iPhone 6S
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iPhone 6 Plus
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iPhone 6
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iPhone 5S
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iPhone SE
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APPLE O UYGULAMANIN FİŞİNİ ÇEKİYOR
ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor.
Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, geçtiğimiz haftalarda Apple TV+'ı tanıran Apple önümüzdeki dönemde iTunes'un fişini çekecek.
Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Apple o iPhone'ların fişini çekiyorApple o iPhone'ların fişini çekiyor
Apple'ın haziran ayında tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 13'te yer alacak özellikler netlik kazanmaya başladı. İşte İOS 13 ile gelecek özellikler ve iOS 13'ü çalıştıracak iPhone'ların tam listesi...
16 Nisan 2019 Salı 10:18