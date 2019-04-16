Apple o iPhone'ların fişini çekiyorApple o iPhone'ların fişini çekiyor

Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan olan iOS 13 için büyük bir bilgi sızdırıldı. Söz konusu sızıntıya göre, iOS13'te bu özellikler yer alacak...



Karanlık Mod: Söz konucu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlarının ayarlar menüsünden istedikleri zaman koyu modu açabilecek.



Çoklu Görevler: Kullanıcılar, aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilecek.



Diğer öne çıkan özellikler ise şöyle...

Safari İyileştirmeleri



Yazı Tipinin Yönetilmesi



Hareketi Geri Al Özellikleri

APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım

iPhone XS

iPhone XS Max



iPhone XR



iPhone X



iPhone 8 Plus

iPhone 8



iPhone 7

iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...

iPhone 6S Plus



iPhone 6S



iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5S



iPhone SE

APPLE O UYGULAMANIN FİŞİNİ ÇEKİYOR ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor. Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor.