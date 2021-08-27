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Apple'ı 10 yıl yöneten CEO Tim Cook'a 750 milyon dolarlık hisse verildi

Apple'ın CEO'su Tim Cook görevdeki 10'uncu yılını geride bıraktı. Anlaşma gereği Cook'a 5 milyon adet Apple hissesi verildi. Cook değeri 750 milyon dolar olan hisseleri sattı.

27 Ağustos 2021 Cuma 12:34
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Apple'ı 10 yıl yöneten CEO Tim Cook'a 750 milyon dolarlık hisse verildi

Apple kurucularından Steve Jobs’un 5 Ekim 2011’de ölmeden kısa süre önce yerine atadığı Tim Cook, Apple’ın tepe yönetiminde 10 yılını tamamladı.

Geride kalan 10 yılda Apple’ın dünyanın en değerli firması olmasında büyük payı olan Tim Cook, göreve atanırken Steve Jobs ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak 10. yılında Apple hisseleriyle ödüllendirildi.

CEO Tim Cook Apple’da 5 milyondan fazla şirket hissesinin sahibi oldu ve bunun değeri de günümüzde 750 milyon dolar. Cook bu hisseleri nakite çevirdi.

KENDİ DÖNEMİNDE YÜZDE 1200 ARTTI

Geride kalan son 3 yılda Apple hisseleri yüzde 190’un üzerinde değer kazanırken Cook bu bonusa hak kazandı ve Cook’un 24 Ağustos 2011’de atandığı CEO’luk görevinden beri geçen son 10 yılda Apple hisseleri yüzde 1.200 yükseldi.

iPhone, iPAD, Mac ve daha birçok ürünün sahibi olan Apple’ın güncel piyasa değeri 2.5 trilyon dolar seviyesinde ve küresel çapta en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda.

Tim Cook bu hafta elde ettiği gelirin 10 milyon dolarını da adını açıklamadığı bir vakfa bağışladı.

Bugüne kadar ciddi miktarlarda bağışlar yapmış olan Cook, özellikle AIDS, HIV, insan hakları, iklim değişimi alanlarında aktif ve 2015’te yaptığı bir açıklamada ölmeden önce tüm servetini de bağışlayabileceğini ifade etmişti.

1.5 MİLYAR DOLAR SERVETİ VAR

Blomberg’in milyarderler endeksine göre Tim Cook’un kişisel serveti 1.5 milyar dolar seviyesinde.

Dolar milyarderleri arasında servetini bağışlayan isimlerin başında ise 2010’da başlattıkları Giving Pledge yani “Verme Sözü” girişimiyle Microsoft kurucularından Bill Gates ile Berkshire Hathaway’in kurucularından Warren Buffet geliyor.

Bu ikili bugüne kadar on milyarlarca doları vakıfları üzerinden bağışlayan isimlerin başında geliyor.

Son Güncelleme: 27.08.2021 16:30
Anahtar Kelimeler:
AppleTim Cook
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