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Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı

Dünya nefesini tuttu Apple'ın yeni iPhone'larını bekliyor. Cihazların resmi isimleri sızdı. Yeni cihazlar iPhoneXS, iPhoneXS Max, ve iPhone Xr olacak.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:54
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı

Apple California’daki merkezi Apple Park’ta Türkiye saati ile saat 20:00’da yeni cihazlarını tanıtacak.

All Things How isimli internet sitesinin haberine göre, Apple’ın internet sitesinin HTML sayfası incelendiğinde cihazların tanıtım sayfalarının linklerine ulaşıldı.

Ulaşılan bu linklerden apple.com/ adresinden sonra gelen uzantılarda telefonların isimlerinin olduğu ortaya çıktı. Bu isimler XS, XS Max ve Xr oldu.

Fotoğraf: All Things How

Fotoğraf: All Things How

Apple’ın çıkaracağı yeni saatin isminin de Apple Watch Series 4 olacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AppleHaberTELEFON
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