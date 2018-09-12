Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı

Apple California’daki merkezi Apple Park’ta Türkiye saati ile saat 20:00’da yeni cihazlarını tanıtacak.
All Things How isimli internet sitesinin haberine göre, Apple’ın internet sitesinin HTML sayfası incelendiğinde cihazların tanıtım sayfalarının linklerine ulaşıldı.
Ulaşılan bu linklerden apple.com/ adresinden sonra gelen uzantılarda telefonların isimlerinin olduğu ortaya çıktı. Bu isimler XS, XS Max ve Xr oldu.
Fotoğraf: All Things How
Apple’ın çıkaracağı yeni saatin isminin de Apple Watch Series 4 olacağı ifade edildi.