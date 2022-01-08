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Araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak öldü

Pakistan’ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak hayatını kaybetti.

08 Ocak 2022 Cumartesi 12:53
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Araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak öldü
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Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak öldü.

Şehre giriş çıkışlar kapatıldı

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ahmed, dağlık bölgedeki şehre giriş ve çıkışların yarın akşama kadar kapatıldığını ifade ederek binlerce kişinin sokaklarda kaldığını ve bu kişileri tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, sivil personelin yanı sıra askerlerin de katıldığını söyledi.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı söyleniyor.

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