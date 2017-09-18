Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Arakanlı Müslümanlara ait yakılan evler görüntülere yansıdı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara ait evler ateşe verilmeye devam ediliyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi 15:36
Arakanlı Müslümanlara ait yakılan evler görüntülere yansıdı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara ait evler ateşe verilmeye devam ediliyor.

Sosyal medyaya, ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının hedefindeki Maungdaw kentine bağlı 380 haneli Nondakhali köyünde ateşe verilen evlerin görüntüleri yansıdı.

Bölgeden dün çekilen görüntülerde, yakılan evlerden yükselen dumanlar görülüyor.

Yaklaşık bin 800 kişinin yaşadığı köyün büyük bölümünün yakıldığı belirtiliyor. 

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 200 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.,

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada 40 milyon "modern köle" var
Dünyada 40 milyon "modern köle" var
Katalonya krizinde gerginlik artıyor
Katalonya krizinde gerginlik artıyor
BM'den kritik 'Kuzey Kore' açıklaması
BM'den kritik 'Kuzey Kore' açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim