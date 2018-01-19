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Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kaçışı sürüyor

Myanmar'da katliam ve şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'e sığınmaya devam ediyor...

19 Ocak 2018 Cuma 17:00
Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kaçışı sürüyor
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Myanmar'da katliam ve şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'e sığınmaya devam ediyor.

Cox's Bazar kenti civarındaki Ukhiya alt bölgesinden üst düzey yetkili Mohammed Mikaruzzaman, Myanmarlı ve Bangladeşli yetkililerin, Arakan eyaletinden kaçan Arakanlı Müslümanların topraklarına dönme planını ele almak üzere hafta başında bir araya gelmesinin ardından, Myanmar'dan Bangladeş'e kaçışların devam ettiğini bildirdi.
Mikaruzzaman, son iki günde 100'den fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e giriş yaptığını ifade etti.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ülkelerine iade edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken Mikaruzzaman, çok az bir hazırlık yapıldığını söyledi.

Mikaruzzaman, "Son birkaç gündür, geri dönüşün muhtemel rotasını görmek için bazı sınır noktalarını gezdim ancak henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil." dedi.

Arakanlı Müslümanları temsil eden örgütler tarafından dün yapılan ortak açıklamada, Arakan eyaletinde Myanmar askerlerinin, aşırılıkçıların ve diğerlerinin soykırıma varan barbarlığına tanıklık eden bu mültecilerin Myanmar'a nasıl geri gönderileceğinin soru işareti olduğu vurgulanmıştı.

Arakanlı mültecilerin hoşgörü ortamı oluşturulmadan Myanmar'a geri dönmek istemediği vurgulanan açıklamada, bu kişilerin Bangladeş'teki kamplardan evleri yerine Myanmar'daki barınma merkezlerine nakledilmesinin kabul edilemeyeceği belirtilmişti.

NEPİDO'DA GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bangladeş yönetimi, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için sık sık çağrılarda bulunuyordu. Bu kapsamda, Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında 23 Kasım'da bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyen kişiler Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ama 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kaydı bulunmuyor. Anlaşmada Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Myanmarlı ve Bangladeşli yetkililer, Arakan eyaletinden kaçan Müslümanların evlerine dönme planını ele almak üzere hafta başında bir araya gelmişti.

Nepido'da düzenlenen toplantıyla ilgili açıklama yapan Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanı Win Myat Aye, Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönüş sürecinin gelecek hafta başlatılmasının planlandığını dile getirmişti. 

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi. 

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy kundaklandı.

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